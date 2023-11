Israele-Hamas, oggi l'annuncio del leader Hezbollah sulla guerra

Hassan Nasrallah, capo dell'organizzazione paramilitare libanese, rompe il silenzio sul conflitto in corso in Medio Oriente: parlerà alle 14 italiane, in occasione di un evento in memoria dei combattenti uccisi nei bombardamenti israeliani nella periferia sud di Beirut. Da settimane si combatte anche sul versante libanese, al confine con quello israeliano: qui sono state morte più di 70 persone

Con la situazione sul campo in costante evoluzione, abbiamo deciso di raccogliere qui alcune informazioni che permettano di farsi un'idea del contesto più ampio attraverso mappe, schede e approfondimenti.

Il capo libanese di Hezbollah, Hassan Nasrallah, rompe il silenzio sulla guerra tra Hamas e Israele. È atteso per le 14 italiane (le 15 ora locale) un suo discorso in occasione di un evento in memoria dei combattenti uccisi nei bombardamenti israeliani nella periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Dallo scorso 7 ottobre, data dell’attacco di Hamas a Israele che ha dato il via al conflitto, si è combattuto anche sul versante libanese, al confine con quello israeliano. Qui sono state uccise più di 70 persone: 50 di queste erano combattenti di Hezbollah, secondo i dati diffusi dall’Afp. Morto anche un giornalista della Reuters. Il diplomatico libanese Adnan Mansour, ex ministro degli Esteri del Paese tra il 2011 e il 2014, ha detto che – anche se "è difficile indovinare" cosa dirà Nasrallah – la speranza è che "si eviti un nuovo conflitto". Il leader di Hezbollah, ha aggiunto, "parlerà dell'equilibrio delle forze dopo 27 giorni di escalation militare nel sud del Libano" e "lancerà un serio avvertimento a Israele sulle conseguenze del proseguimento di questa aggressione" (GUERRA ISRAELE-HAMAS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE).