Il sistema anti-missile riesce a intercettare la gran parte dei lanci diretti verso il territorio israeliano effettuati dal Libano o da Gaza. Non a caso Israele è il secondo Paese al mondo per spese militari. Iron Dome potrebbe soffrire soprattutto se arrivassero attacchi da più fronti per difendersi in contemporanea da Hamas (da Sud) e da Hezbollah (da Nord)