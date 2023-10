Gli analisti considerano l’organizzazione vicina ad Hamas l’entità più armata al mondo fra quelle che non sono uno Stato: secondo il ministero della Difesa israeliano potrebbe sostenere fino a 1.500 lanci di razzi o missili al giorno. Anche di questo si è parlato nella puntata del 23 ottobre di “Numeri”, programma di approfondimento di Sky TG24 ascolta articolo

Nella guerra fra Israele e Hamas (GLI AGGIORNAMENTI LIVE) uno dei fronti più caldi è quello al Nord, al confine con il Libano. È lì la culla di Hezbollah, l’organizzazione tornata al centro della scena politica internazionale per il suo possibile appoggio ad Hamas. Nei giorni scorsi il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha minacciato “conseguenze distruttive per gli Hezbollah e per il Libano” se la milizia filo-iraniana decidesse di scatenare una guerra piena contro Israele. “Ancora non sappiamo se gli Hezbollah siano intenzionati ad andare ad un conflitto totale - ha detto il premier - Se lo facessero, proverebbero poi nostalgia per la guerra del 2006. Sarebbe per loro un errore fatale. Noi li colpiremmo allora con una potenza che nemmeno si immaginano, con conseguenze distruttive per loro e per lo Stato del Libano”. Ma cosa sappiamo della consistenza militare di Hezbollah e quindi della pericolosità di quel fronte nord ai confini con il Libano? Di questo si è parlato nella puntata del 23 ottobre di Numeri, programma di approfondimento di Sky TG24.

L'arsenale di Hezbollah Gli analisti considerano Hezbollah l'entità più armata al mondo fra quelle che non sono uno Stato. L'arsenale di Hezbollah, secondo dati di INSS - Alma Research and Education Center, è enorme: decine di migliaia di razzi e missili a corto, medio e lungo raggio. Questi ultimi, teoricamente, possono raggiungere tutto il territorio di Israele. A questi si aggiungono circa 2mila droni.

Fino a 1.500 lanci di razzi o missili al giorno Quando ci fu la seconda guerra in Libano, nel 2006, Hezbollah era in grado di lanciare verso Israele 200 razzi o missili al giorno. Oggi le stime del ministero della Difesa israeliano riportano che Hezbollah potrebbe sostenere per molto tempo 1.500 lanci al giorno.

Il sistema israeliano Iron Dome Israele, dal canto suo, intercetta i razzi con il sistema Iron Dome. Nel corso della precedente crisi israelo-palestinese nel maggio 2023, su 1.469 razzi lanciati da Gaza 330 non sono arrivati a destinazione e 682 sono stati identificati da Iron Dome come non pericolosi - ad esempio perché diretti su zone disabitate -, mentre 437 sono stati intercettati. Una piccola parte può succedere non venga intercettata, ed è proprio questa parte che può diventare pericolosa per Israele: se la potenza di fuoco dall'altra parte fosse di migliaia di ordigni - come nel caso delle stime che riguardano Hezbollah - si rischierebbe la saturazione della capacità di contrasto da parte di Iron Dome.