Guerra Israele-Hamas, alta tensione al confine con il Libano

Altissima tensione sulla Blue Line: le schermaglie tra miliziani libanesi ed esercito israeliano rischiano di aprire un nuovo fronte del conflitto. Per questo, il presidente americano avrebbe invitato Tel Aviv alla prudenza. Intanto continuano le evacuazioni lungo il confine

Si fa sempre più caldo il fronte libanese per Israele. L'escalation degli attacchi dei miliziani di Hezbollah rischiano di "far trascinare Beirut nella guerra" contro Hamas. A sostenerlo è l'esercito israeliano in seguito alle continue schermaglie sulla Blue Line, la linea di demarcazione tra Libano e Stato ebraico (LIVEBLOG - LO SPECIALE - COSA SAPERE SUL CONFLITTO). Per questo, secondo il New York Times, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden avrebbe chiesto a Tel Aviv di frenare le bombe su Hezbollah.

La rivelazione del New York Times Biden è ben cosciente dell'alta tensione che si respira a nord di Israele. Stando al quotidiano americano, che cita fonti governative, Washington avrebbe quindi chiesto "privatamente" a Tel Aviv di frenare i bombardamenti sui miliziani libanesi. Il rischio - spiegano - sarebbe quello di portare lo Stato ebraico in un conflitto doppio: quello con Hamas nella Striscia di Gaza e con Hezbollah a nord. Tale ipotesi è ancora più pericolosa se si pensa che a finanziare i miliziani libanesi è l'Iran.

"Attacco via terra a Gaza? Sto parlando con Israele" Su un eventuale attacco via terra da parte di Tel Aviv nella Striscia di Gaza, Biden ha fatto sapere di "stare parlando con Israele". Come spiegano i media statunitensi, il presidente americano starebbe incoraggiando gli israeliani a posticipare l'invasione di Gaza. Intanto, il Pentagono ha annunciato il dispiegamento di sistemi di difesa "in tutto" il Medioriente. Nello specifico, verranno schierati nella regione un sistema di difesa antimissile ad alta quota (THAAD) e diverse batterie di missili terra-aria Patriot. Altri mezzi militari sono stati collocati in uno stato di pre-schieramento.

"Stanno aggravando la situazione" A far eco a Biden è anche il portavoce delle Forze di Difesa israeliane, Jonathan Conricus: "Hezbollah sta portando il Libano in una guerra dalla quale non otterrà nulla, ma nella quale rischia di perdere molto. Stanno aggravando la situazione".

In corso le evacuazioni al confine Proprio in virtù delle tensioni con Hezbollah, l'esercito israeliano e il ministero della Difesa hanno annunciato la decisione di evacuare altre 14 comunità israeliane a ridosso del confine col Libano. Già la settimana scorsa è stata avviata l'evacuazione di 28 altre comunità e della città di Kiryat Shmona.

Cos'è Hezbollah Hezbollah è un'organizzazione libanese il cui nome significa "Partito di Dio". Tornata al centro della scena internazionale per il suo possibile appoggio a Hamas, è nemica giurata di Israele ed è finanziata dall'Iran. Non è di formazione recente: Hezbollah è infatti nata nel 1982 come organizzazione paramilitare durante il conflitto con lo Stato ebraico, e solo poi è divenuta anche un partito politico.