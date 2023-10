Raid su moschea a Jenin. Usa attivano sistemi difesa in Medioriente

L'escalation di attacchi da parte di Hezbollah rischia di "trascinare il Libano in una guerra", ha dichiarato l'esercito israeliano, dopo nuovi scontri a fuoco transfrontalieri che hanno fatto temere un conflitto più ampio. "Hezbollah... sta trascinando il Libano in una guerra dalla quale non guadagnerà nulla, ma perderà molto", ha detto il portavoce delle Forze di difesa israeliane Jonathan Conricus che ha aggiunto "stanno aggravando la situazione".