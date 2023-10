Volantini a Gaza: "Chi non evacua è come un terrorista". Israele nega

Secondo alcuni media, il messaggio cartaceo fatto recapitare dall'esercito ebraico ai civili a nord della Striscia conterrebbe un avvertimento: "Se non vi spostate a sud, potreste essere considerati complici" di Hamas. Ma arriva la smentita dell'Idf: "La traduzione diffusa online è sbagliata. Per noi i civili restano civili" ascolta articolo

È giallo sui volantini che l'aviazione israeliana avrebbe lanciato sabato 21 ottobre sui civili nel nord della Striscia di Gaza. Secondo l'agenzia Reuters, i fogli conterrebbero un chiaro avvertimento alla popolazione locale: "Se non vi spostate a sud, potreste essere considerati complici dei terroristi". Ma le forze israeliane smentiscono in modo categorico: "La traduzione dall'arabo che è stata diffusa è imprecisa. In nessun caso consideriamo un terrorista chi sceglie di rimanere in quell'area" (LE NOTIZIE LIVE - LO SPECIALE - COSA C'È DA SAPERE SULLA GUERRA).

Il volantino diffuso nelle zone a nord di Gaza e il chiarimento dell'esercito israeliano

Il contenuto del volantino Come riporta l'agenzia Reuters, la comunicazione sarebbe stata mandata ai cittadini del nord della Striscia non solo per via cartacea ma anche come messaggio audio via cellulare. Di seguito la traduzione fornita: "Allarme urgente per i residenti di Gaza. La vostra presenza a nord di Wadi Gaza mette a rischio la vostra vita. Chiunque scelga di non lasciare la zona nord di Gaza per spostarsi a sud di Wadi Gaza potrebbe essere identificato come complice di un'organizzazione terroristica". leggi anche Guerra Israele-Hamas, aumentano raid in vista operazione di terra

La smentita dell'esercito israeliano Stando alle immagini dei volantini diffuse sui social e su canali Telegram, accanto al testo in arabo compare il nome e il simbolo delle Forze di difesa israeliane (Idf). Se da un lato Tel Aviv non smentisce la paternità del volantino, dall'altro specifica però che la traduzione che ne è stata fatta non è corretta: "Vogliamo chiarire che l'Idf non ha alcuna intenzione di considerare membro di un'organizzazione terroristica chi non evacua dalle zone interessate dal conflitto. L'Idf tratta i civili come tali, e non li tratta come obbiettivi". L'esercito israeliano continua: "Per minimizzare l'impatto sui civili, l'Idf ha mandato una richiesta ai residenti delle zone a nord della Striscia di Gaza di evacuazione nelle aree a sud di Wadi Gaza. L'Idf continua a invitare i residenti di tali zone a evacuare secondo le nostre istruzioni per la loro sicurezza". vedi anche Capo esercito Israele: "Entreremo a Gaza per distruggere Hamas"

