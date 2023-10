Guerra Israele–Hamas, Onu: evacuare scuole Gaza, ricevuto alert. LIVE

L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha chiesto di evacuare molte delle sue scuole dove i palestinesi si sono rifugiati a Gaza City, ritenendo che i luoghi "non siano più sicuri" dopo aver ricevuto un avvertimento israeliano. Intanto la Casa Bianca corregge il presidente Joe Biden sull'auspicio di un rinvio da parte di Israele dell'invasione di terra Gaza per permettere il rilascio di altri ostaggi. Rispondendo a una domanda in merito prima di salire sull'Air Force One diretto a Rehoboth Beach (Delaware), il presidente aveva risposto ai giornalisti al seguito: 'Sì'. Tuttavia, poco dopo, la Casa Bianca ha precisato in un comunicato che il 'sì' del presidente si riferiva alla necessità che Hamas liberi altri ostaggi e non ad un rinvio dell'invasione di terra.

E' di almeno 17 morti il bilancio di un attacco aereo contro la chiesa ortodossa di San Porfirio a Gaza: lo riferisce la Caritas Internazionale secondo cui "altre persone sono ancora sotto le macerie". L'esercito israeliano ha riconosciuto di "aver colpito un muro vicino" alla chiesa in un attacco aereo. Israele: 'Ci prepariamo al prossimo step della guerra'.

Hamas fa sapere di aver liberato due ostaggi, madre e figlia, anche con cittadinanza americana. Il padre della donna: 'Stanno bene'.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: