Iran, cosa significa la bandiera nera sulla moschea dell’Imam Reza

Per gli osservatori americani il colore del vessillo issato sul mausoleo sciita per volere del custode Astan Quds Razavi simboleggia la possibile entrata di Teheran nella guerra tra Israele e Hamas. Dal mondo arabo però arrivano rassicurazioni: "Il nero indica il lutto, la vendetta sarebbe di colore rosso"

La dichiarazione del santuario

Secondo il portavoce del Tempio, la decisione di issare la bandiera nera sul punto più alto del luogo sacro è arrivata dal custode Astan Quds Razavi in risposta, si legge sulle pagine social del Santuario, ai "crimini barbari commessi dal regime usurpatore", riferendosi a Israele. Dal mondo arabo però arrivano rassicurazioni sul fatto che il vessillo indica il lutto e non la vendetta, che sarebbe di colore rosso. Come riporta Affaritaliani, sui social in molti hanno spiegato che ogni anno vengono issate bandiere nere per il Muharram, il mese di lutto per l'Imam Hussian, uno dei più importanti dopo Maometto.