Meloni al Cairo: "Tutti bersaglio di Hamas, non cadiamo in trappola"

La presidente del Consiglio, durante la conferenza per la pace in Egitto, ha affermato: "È interesse di tutti leader a questo tavolo che quello che sta accadendo a Gaza non si trasformi in conflitto più ampio, in una guerra di religione, di civiltà" ascolta articolo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al vertice internazionale per la pace promosso dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi che si tiene al Cairo, è intervenuta sul conflitto in Medioriente. "Il terribile attacco di Hamas si è abbattuto contro civili inermi con una efferatezza senza precedenti che lascia allibiti e che dal nostro punto di vista è giusto condannare senza ambiguità", ha sottolineato la premier. È interesse di tutti leader a questo tavolo - ha proseguito - che quello che sta accadendo a Gaza non si trasformi in conflitto più ampio, in una guerra di religione, di civiltà, rendendo vani gli sforzi di questi anni per normalizzare i rapporti" (CONFLITTO ISRAELE-HAMAS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

"Siamo tutti bersaglio di Hamas, non cadiamo in trappola" "L'impressione che ho, per le modalità con cui si è svolto l'attacco", è che l'obiettivo di Hamas "fosse costringere Israele a una reazione contro Gaza che creasse un solco incolmabile fra Paesi arabi, Israele e Occidente, compromettendo la pace per tutti i cittadini coinvolti, compresi quelli che si dice di voler difendere", ha poi specificato la presidente del Consiglio. "Il bersaglio - ha aggiunto - siamo tutti noi, e cadere in questa trappola sarebbe molto, molto stupido". Poi sui rapiti: "Siamo molto preoccupati per la sorte degli ostaggi, ci sono anche degli italiani, chiediamo l'immediato rilascio degli ostaggi".

"Fare l'impossibile, soluzione concreta per due Stati" Meloni ha poi parlato delle possibili soluzioni alla crisi. "Dobbiamo fare l'impossibile per evitare una escalation della crisi, per evitare di perdere il controllo di questa crisi, perché le conseguenze sarebbero inimmaginabili", ha spiegato. "Il modo più serio per farlo - ha continuato - è un'iniziativa politica per una soluzione strutturale che si basi sulla prospettiva dei due popoli e due Stati, una soluzione che deve essere concreta e deve avere una tempistica definita". Poi, tornando a parlare del blitz di Hamas, ha sottolineato che nessuna causa "giustifica il terrorismo, azioni studiate per colpire civili inermi, nessuna causa giustifica donne massacrate e neonati decapitati e brutalmente ripresi con una telecamera".

"Uno Stato non deve mai reagire per vendetta" "Di fronte ad azioni", come quelle di Hamas, ha detto ancora Meloni "uno Stato è pienamente legittimato a rivendicare il proprio diritto alla difesa, all'esistenza, alla sicurezza dei propri cittadini e confini. Ma la reazione di uno stato non può e non deve mai essere motivata da sentimenti di vendetta. Uno Stato fonda la sua reazione su precise ragioni di sicurezza, commisurando la sua forza alle ragioni di sicurezza e alla difesa della popolazione civile. Questa deve rimanere la reazione di uno Stato di fronte al terrorismo. Sono fiduciosa che sia anche la volontà dello Stato di Israele".