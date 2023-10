Guerra Israele-Hamas, vertice di pace in Egitto. Attesa anche Meloni

La Conferenza internazionale per la pace è stata organizzata al Cairo dal presidente egiziano al-Sisi con l’obiettivo di provare a trovare soluzioni diplomatiche per il conflitto ed evitare che si espanda al resto del Medio Oriente. Al summit partecipa il leader dell'Anp Abu Mazen. Annunciata la presenza della premier italiana che dopo potrebbe anche fare una visita da Netanyahu ascolta articolo

Mentre in Medio Oriente aleggia lo spettro dell'invasione di terra israeliana a Gaza, nella giornata di oggi al Cairo, in Egitto, si tiene la Conferenza internazionale per la pace. L'obiettivo del summit, promosso dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, è quello di riportare al centro della diplomazia la questione palestinese, con la speranza di disinnescare un conflitto a tutto campo tra Israele e Hamas che al momento appare inevitabile. O almeno impedire che la crisi da Gaza si allarghi al resto della regione (GUERRA ISRAELE-HAMAS: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).

Attesa anche Meloni Al vertice di pace parteciperà il leader dell'Anp Abu Mazen. È prevista la partecipazione, tra gli altri, di Charles Michel e Josep Borrell per l'Ue, dell'inviato cinese per il Medio Oriente Zhai Jun e del vice ministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov. Ci sarà anche il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, che è preoccupato soprattutto dell'emergenza umanitaria provocata dal conflitto a Gaza. La premier italiana Giorgia Meloni è attesa in presenza, anche se questo non è ancora certo al 100%, insieme con alcuni altri leader e rappresentanti europei, per far valere il ruolo dell'Italia di interlocutore di peso nel Mediterraneo. È probabile, anche se non ancora ufficiale, che la presidente del Consiglio voli poi in serata anche in Israele per incontrare il premier Netanyahu e il capo dello Stato ebraico Herzog. Con i tank ammassati al confine di Gaza ed i reparti dell'esercito israeliano pronti all'invasione per la resa dei conti con Hamas, il generale Sisi sta tentando di coinvolgere il numero più ampio possibile di partner internazionali per studiare soluzioni alternative alle armi. "Coordinamento e cooperazione" per evitare che lo sviluppo della crisi possa "sfuggire di mano", è il suo appello alla vigilia dei lavori.

Chi partecipa L'Europa ha risposto all'invito al summit del leader egiziano, ma mentre Berlino, Parigi e Londra si sono limitate ad inviare i ministri degli Esteri, Roma sarà quasi certamente rappresentata dal capo del governo, così come Madrid e Atene (con Pedro Sanchez e Kyriakos Mitsotakis). La presenza di Meloni viene considerata chiave in ambienti dell'esecutivo per far pesare il suo ruolo in un tavolo di confronto che rischia di essere "sbilanciato" contro Israele, vista l'assenza di molti altri leader europei di primo piano. Inoltre, si sottolinea, la sua partecipazione porterebbe "un valore aggiunto" per il blocco occidentale grazie ai buoni rapporti di Roma con i partner regionali, dalla Turchia di Erdogan alle monarchie del Golfo. Il summit del Cairo, a cui parteciperanno altri protagonisti arabi come il re giordano Abdallah e l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, costituirà l'occasione per "rilanciare il processo di pace nella regione", rivitalizzando la soluzione dei due popoli in due Stati, ha sottolineato la diplomazia egiziana parlando a nome delle capitali della regione. Tale prospettiva viene considerata ineludibile anche dall'Europa, ma con un netto distinguo: non c'è più spazio per Hamas. Su questa linea si sta muovendo anche il governo italiano.

La posizione italiana Dall'attacco a Israele del 7 ottobre, Meloni e il ministro Tajani hanno condannato la "brutalità" dei miliziani palestinesi, ma allo stesso tempo hanno attivato contatti con i partner occidentali e quelli arabi per evitare una de-escalation del conflitto e per spingere le due parti a ritornare a parlare di pace. La stessa premier ha inviato la comunità internazionale, inclusa Israele, a "non cadere nella trappola di Hamas", che per "impedire il processo di normalizzazione della regione" avviato con gli Accordi di Abramo vuole scatenare una spirale di violenza che potrebbe "ricompattare l'opinione pubblica araba contro Israele". Proprio per tenere vivo il dialogo, la presidente del Consiglio, potrebbe anche volare a Tel Aviv come hanno fatto nei giorni scorsi Joe Biden, Olaf Scholz e Rishi Sunak.