Medioriente, manifestazione pro-palestinesi a Parigi: 15mila in piazza

Si tratta della prima manifestazione per la causa palestinese autorizzata nella capitale francese dall'inizio del conflitto. Secondo la deputata della France Insoumise Aurelie Trouve, che era presente, in realtà i partecipanti erano oltre il doppio di quanto stimato dalla polizia

Circa 15 mila persone hanno manifestato oggi in place de la Republique a Parigi a favore della causa palestinese, chiedendo la fine delle operazioni militari israeliane a Gaza (IL LIVEBLOG SULLA GUERRA). La stima dei partecipanti alla manifestazione è della prefettura, citata dalla stampa francese. Si tratta della prima manifestazione pro-palestinese autorizzata nella capitale francese dall'inizio del conflitto; secondo la deputata della France Insoumise Aurelie Trouve, che era presente, in realtà i partecipanti erano oltre il doppio di quanto stimato dalla polizia. A organizzare la manifestazione c'erano decine di sigle sindacali e politiche.

Sit-in per gli ostaggi israeliani vicino alla Tour Eiffel

In un'altra zona di Parigi, non lontano dalla Tour Eiffel, alcune centinaia di persone hanno invece manifestato per chiedere la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas: dopo Tel Aviv e Roma, un lungo tavolo e decine di sedie vuote sono state sistemate in pieno centro della capitale francese, con l'obiettivo di "rendere omaggio alle vittime del terrorismo" e di "chiedere la liberazione di tutti gli ostaggi", hanno spiegato gli organizzatori.