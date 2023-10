Tajani: "Preoccupati per ostaggi italiani, a Gaza e nel nord Israele"

Per il ministro degli Esteri "la prima preoccupazione è liberare gli ostaggi, ce ne sono anche due italo-israeliani. Poi ci sono un gruppo di 19 italiani a sud di Gaza, che speriamo di poter far uscire quanto prima"

Tajani ha spiegato che "c'è una situazione di grande tensione nel nord di Israele. Alcuni villaggi andranno evacuati e qui ci sono anche numerose famiglie di italiani". Il ministro ha anche affermato che "finora ci sono state scaramucce, bisogna evitare escalation". La situazione però è "di altissima tensione" e come Italia "stiamo lavorando per evitare una escalation, un allargamento del conflitto al Libano e all'Iran". Il ministro ha poi aggiunto che "a tutti abbiamo portato un messaggio di pace, anche a Israele", cercando di essere "il ponte tra il mondo arabo, ebraico e cristiano". Sull'ipotesi di attacchi terroristici anche in Italia, il Governo "sta agendo con fermezza ma senza panico. Abbiamo sospeso il trattato di Schengen con la Slovenia. Le forze dell'ordine monitorano la situazione".

"Contatti col Qatar contro escalation con Hezbollah"

Nel nord di Israele "la situazione è legata a un filo ed è importante che non si rompa. Il Qatar sta lavorando e siamo in contatto continuo. Il governo italiano sta giocando un ruolo da protagonista perché siamo in contatto con tutti gli interlocutori per spiegare qual è la nostra posizione", ha dichiarato Tajani.