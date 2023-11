Ambasciatore Israele a Sky TG24: “Hamas usa civili come scudi umani”

"Noi non vogliamo fare una rappresaglia dopo l’attacco crudele di Hamas. Per noi è impossibile non neutralizzare le possibilità di nuovi attacchi" ha detto Alon Bar, ambasciatore israeliano a Roma, intervistato nel corso della trasmissione Start. "I terroristi - ha proseguito - hanno reso impossibile per noi non rispondere. Vogliamo evacuare più civili possibile. Finché Hamas continuerà a usare civili come scudi umani sono loro che dovrebbero essere considerati responsabili di queste morti"

Con la situazione sul campo in costante evoluzione, abbiamo deciso di raccogliere qui alcune informazioni che permettano di farsi un'idea del contesto più ampio attraverso mappe, schede e approfondimenti.

“Noi non vogliamo fare una rappresaglia dopo l’attacco crudele di Hamas. Per noi è impossibile non neutralizzare le possibilità di nuovi attacchi. Abbiamo cercato di evitarlo per tanti anni. Hamas ha reso impossibile per noi non rispondere. Vogliamo evacuare più civili possibile”. Lo ha detto Alon Bar, ambasciatore di Israele in Italia, intervistato nel corso della trasmissione Start (GUERRA ISRAELE-HAMAS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). “Finché Hamas continuerà a usare civili come scudi umani sono loro che dovrebbero essere considerati responsabili di queste morti”, ha aggiunto. Secondo il diplomatico, "i corridoi umanitari sono possibili ma bisogna fermare Hamas, ci sarà dialogo solo quando i terroristi saranno fuori da Gaza".