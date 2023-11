Guerra Gaza, Onu: raid su campo profughi può essere crimine di guerra

Sarebbero almeno 195, secondo Hamas, i palestinesi uccisi in due serie di attacchi aerei israeliani sul campo profughi di Jabalia, mentre Gaza è ormai assediata da tre lati con una manovra a tenaglia, con le principali vie di accesso sotto il controllo di Israele. Nel campo profughi cercavano due comandanti di Hamas, hanno spiegato le Forze di Difesa israeliane, che sarebbero rimasti uccisi. Circa 120 persone risultano ancora disperse sotto le macerie e almeno 777 sarebbero i feriti. L'Onu avverte: l'attacco aereo israeliano a Jabalia potrebbe costituire un crimine di guerra. Il Commissario generale dell'Unrwa:"una tragedia senza precedenti". Il Papa invoca "due popoli, due Stati". Negli Stati Uniti si parla di una forza multinazionale a Gaza dopo che Israele avrà sradicato Hamas. Biden chiede una pausa per far uscire i prigionieri.





