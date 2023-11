Due stelle di David sui muri a Milano in pochi giorni

Cosa è successo

Nella tarda mattinata odierna, l'insegnante di origine ebraica ha presentato denuncia presso la caserma dei carabinieri. Il luogo in cui è avvenuto l'atto vandalico non è coperto da telecamere di videosorveglianza e la donna non ha sospetti su chi possa aver compiuto l'atto vandalico antisemita. Probabilmente il gesto è stato fatto in pieno giorno, tra le 10 e le 16 perchè l'addetto alle pulizie del palazzo di prima mattina non aveva notato alcuna scritta con spray. Dopo che sono apparse stelle di David in città come Parigi, Vienna, Londra e Berlino, questi simboli hanno cominciato a fare la loro comparsa anche a Milano. È Paolo Guido Bassi, consigliere della Lega nel Municipio 4, a denunciare l'evento proprio nella sua zona di competenza, attraverso un post sul suo profilo Facebook. "Una stella di David e il numero dell'appartamento di una famiglia ebrea sono state tracciate sul muro di un edificio, come molti altri nella nostra città, nel nostro Municipio 4. Ciò che rende questo gesto spregevole è purtroppo evidente" - scrive il rappresentante del partito di Matteo Salvini - "Alla famiglia che ha subito questa intimidazione, credo debba andare la solidarietà di tutti".