Russia Ucraina, Kiev annuncia riconquista territori Donetsk. LIVE

Bakhmut, Andriivka e adesso anche Klishchiyivka: dopo giorni di affermazioni e smentite, l'Ucraina annuncia la riconquista di territori nel Donetsk e costringe Mosca a correre ai ripari sul fronte orientale. Secondo Kiev, sarebbero 52 mila i soldati schierati lì dal Cremlino. Secondo il segretario della Nato Jens Stoltenberg bisognerà 'prepararsi a una lunga guerra'. Dato per gravemente malato, in coma se non addirittura morto, Ramzan Kadyrov torna in un video per denunciare le 'bugie' diffuse sul suo stato di salute. 'Se non distinguete bugie e verità rimettete ordine nei vostri pensieri'.





Gli approfondimenti:

· Yevgeny Prigozhin, chi era il capo del gruppo Wagner

· Russia, la marcia dei ribelli senza sparare un colpo. Cosa è successo

· Diga esplosa in Ucraina: l'evento e le conseguenze. Mappe interattive

· Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti

· La storia di Zelensky da ex comico a presidente in guerra. FOTO

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

· La newsletter sulle notizie più lette (clicca qui)

· Le notifiche su Facebook Messenger (clicca qui)

· Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)