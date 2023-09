Usa, Zelensky alla Casa Bianca da Biden la prossima settimana

Joe Biden riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca dopo l'assemblea dell'Onu. Biden e Zelensky si sono incontrati l'ultima volta di persona a maggio in Giappone al G7

La prossima settimana il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà Joe Biden. La notizia è stata anticipata dai media americani, parlando dell'arrivo negli Stati Uniti del presidente ucraino che parteciperà di persona all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. L'ultimo incontro tra i due leader è stato a maggio scorso a Hiroshima, in Giappone. (SEGUI TUTTE LE NOTIZIE IN DIRETTA SULLA GUERRA UCRAINA RUSSIA. FOTO E VIDEO)

Momento cruciale

Ancora non è chiaro se Zelensky terrà un discorso anche al Congresso di Washington, come era avvenuto nel dicembre scorso. La visita potrebbe avvenire giovedì prossimo. Il colloquio avverrà in un momento cruciale della controffensiva ucraina.