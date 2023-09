Ucraina, esplosioni nell'Ovest. Zelensky a New York per assemblea Onu

"Sull'Ucraina la priorità immediata è la pace, una pace giusta. L'Assemblea Generale dell'Onu è la piattaforma più importante per creare un momentum e fare progressi". Lo ha detto l'alto rappresentante per gli Affari Esteri dell'Ue Josep Borrell parlando con i giornalisti a New York. Mentre sulla questione della sicurezza alimentare, ha sottolineato che "sarà al cuore del nostro impegno all'Assemblea Onu. La Russia continua a prendere di mira l'agricoltura, le aziende e le infrastrutture con effetti globali devastanti". "Mosca ha deciso di porre fine all'accordo sul grano generando instabilità sul mercato globale - ha concluso - e chi pagherà per questo, oltre agli ucraini? Le persone nei paesi più vulnerabili che vedranno meno cibo e a prezzi più alti".