Nagorno Karabakh, l’altro fronte della guerra in Ucraina

La storia del conflitto tra Armenia e Azerbaijan affonda le sue radici nel 1921, quando Stalin decise di assegnare la terra caucasica, storicamente armena, all'Azerbaijan per rafforzare il paese asiatico nell'ottica di trasformarlo in un avamposto da cui poter esportare la rivoluzione socialista in Turchia. Negli anni, la convivenza tra la comunità armena e quella azera si è fatta sempre più difficile e nel 1992 è degenerata in un conflitto che ha provocato oltre 30mila morti e conclusasi con la vittoria dell'esercito armeno che ha proclamato la nascita della Repubblica dell'Artsakh: ad oggi mai riconosciuta da alcuno stato al mondo. L'Azerbaijan negli anni ha rivendicato l'appartenenza della regione poiché, in base ai trattati e agli accordi di cessate il fuoco, il territorio conteso appartiene formalmente al governo azero. Le popolazioni armene invece, appellandosi al diritto dell'autodeterminazione dei popoli, hanno richiesto il riconoscimento a livello internazionale della propria nazione (IL VIDEO DEL REPORTAGE).