Azerbaigian avvia "operazione antiterroristica" in Nagorno Karabakh

Mosca: "Armenia e Azerbaigian rispettino il cessate il fuoco"

Mosca è preoccupata per la "repentina escalation" in Nagorno-Karabakh e chiede ad Armenia e Azerbaigian di rispettare gli accordi sul cessate il fuoco. "Sappiamo cosa è necessario fare per risolvere la situazione... attuare tutto ciò che abbiamo concordato, non provocare la situazione, lavorare per calmarla e risolverla", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, invitando a "mettere fine allo spargimento di sangue". Le autorità dell'Azerbaigian hanno informato Russia e Turchia dell'iniziativa militare. In una nota hanno fatto sapere che "il comando del contingente di mantenimento della pace della Federazione russa e la leadership dell'Osservatorio turco-russo sono stati informati delle attività svolte".