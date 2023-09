Assemblea Generale Onu, attesa per Zelensky e Biden. I temi sul tavolo

Al Palazzo di Vetro gli interventi dei leader. Dal clima alla guerra in Ucraina, fino ai migranti: sono diversi i focus in programma. Il presidente ucraino chiederà nuovi aiuti. Mercoledì sera (l'una di notte di giovedì in Italia) debutta Georgia Meloni che vuole coinvolgere le Nazioni Unite sui flussi migratori ascolta articolo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Tutto pronto a New York per gli interventi dei leader all’Assemblea generale dell’Onu. Tanti i temi che verranno trattati, dalla guerra in Ucraina ai migranti. Il presidente Volodymr Zelensky si prepara al suo primo intervento di persona, parlerà dopo Joe Biden per lanciare un nuovo appello a sostenere Kiev e a cercare una "pace giusta”. Nella platea del Palazzo di vetro spicca l'assenza di molti leader, da Macron a Sunak. "Il mondo intero deve decidere se vogliamo fermare Putin o se vogliamo dare inizio a una guerra mondiale. Non possiamo cambiare Putin. La società russa ha perso il rispetto del mondo. Lo hanno eletto e rieletto e hanno creato un secondo Hitler. Lo hanno fatto. Non possiamo tornare indietro nel tempo. Ma possiamo fermarlo qui", ha detto Zelensky in un intervista a Cbs News.

Il programma di Zelensky Zelensky ha rilanciato la richiesta di armi e aiuti e lo farà anche giovedì, quando sarà ricevuto alla Casa Bianca da Biden (che dovrebbe annunciare un nuovo pacchetto di forniture belliche) e soprattutto quando incontrerà gli esponenti di Capitol Hill. Avrà inoltre due bilaterali importanti a margine dell'assemblea Onu: uno con Benyamin Netanyahu e l'altro con Luiz Inacio Lula da Silva, entrambi leader di Paesi che finora non hanno varato sanzioni contro Mosca né inviato aiuti all'Ucraina. Cosa dirà Biden Anche Biden incontrerà il premier israeliano - cui ha negato una visita alla Casa Bianca per la controversa riforma della giustizia - e il leader brasiliano. In agenda inoltre il suo primo vertice con i leader di cinque Paesi centro asiatici (Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan), tutte ex repubbliche sovietiche che gli Usa cercano di corteggiare dopo la guerra lanciata dal Cremlino. Anche per sottrarle alla crescente influenza del Dragone sullo sfondo della sempre più stretta alleanza Cina-Russia, come conferma la visita in corso del ministro degli Esteri cinese Wang Yi a Mosca per approfondire il dialogo nella sicurezza strategica. Nel suo discorso davanti a 150 capi di Stato e di governo (tra cui Giorgia Meloni), l'ultimo prima delle prossime elezioni presidenziali, Biden rilancerà la sua politica multilaterale, l'impegno per la difesa della democrazia e l'appello per sostenere Kiev. Il commander in chief presenzierà mercoledì anche al Consiglio di Sicurezza sul conflitto ucraino, unico leader dei cinque Paesi con diritto di veto (Usa, Francia, Regno Unito, Cina e Russia) in una sessione dove il ministro degli Esteri di Mosca Serghei Lavrov si troverà faccia a faccia con Zelensky (partecipa anche Meloni). vedi anche Ucraina, esplosioni nell'Ovest. Zelensky a New York per assemblea Onu

Il debutto di Meloni Al Palazzo di Vetro debutta intanto mercoledì sera (l'una di notte di giovedì in Italia) Georgia Meloni, che metterà la questione migranti al centro del suo intervento, chiedendo che anche l'Onu faccia la sua parte con un piano ad hoc, come ha anticipato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che intanto sta tessendo una fitta rete diplomatica con i Paesi dell'area balcanica, con quelli del Corno d'Africa e del Sahel. Ieri Tajani in una riunione con i ministri degli Esteri europei a New York, ha detto che serve una strategia comune, che coinvolga non solo l’Europa ma anche le Nazioni unite, davanti a un problema che ormai ha assunto una dimensione esplosiva. “Abbiamo bisogno di una strategia a lungo termine, a livello Ue ma anche Onu”. Per il responsabile della Farnesina, che ha incassato la solidarietà di diversa colleghi per la pressione migratoria sull’isola di Lampedusa, “non dobbiamo interrompere i programmi europei sul contrasto alle migrazioni irregolari ed al traffico esseri umani. Dobbiamo avere una strategia globale che guardi la situazione nel suo complesso”. vedi anche Migranti, ecco le misure varate dal Consiglio dei Ministri

Il clima Oltre questi temi, il focus principale dell'assemblea sarà il cambiamento climatico. A guidare la delegazione italiana al Palazzo di Vetro all'incontro per studiare come accelerare verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 (con qualche polemica in casa per l'assenza della premier) sarà sempre il vicepremier. Anche Meloni avrà l'occasione di portare davanti a una platea mondiale la posizione italiana rispetto alla transizione ecologica, quell'ambiente “con l'uomo al centro" che vuol dire non trascurare gli effetti che nell'immediato il passaggio al green possono causare sui lavoratori, sulle abitudini e sulle capacità di spesa delle famiglie, dei cittadini. Ma la premier dovrebbe porre l'accento anche sugli effetti dei cambiamenti climatici sulle migrazioni, uno dei fattori che può spingere le partenze, per le calamità naturali come l'alluvione che si è abbattuta sulla Libia. vedi anche Clima, metà dei ghiacciai si scioglierà per il riscaldamento globale