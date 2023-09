Kim Jong-Un lascia la Russia, in dono droni e giubbotto antiproiettile

Il leader nordcoreano, dopo la visita nel Paese che lo ha portato a incontrare anche Vladimir Putin, è ripartito a bordo del suo treno blindato dalla stazione di Artiom-Primorsky-1. I regali militari ricevuti da Kim sono altamente simbolici nel contesto dei timori occidentali riguardo a un possibile accordo per la fornitura di armi e munizioni di cui Mosca ha bisogno per la sua offensiva in Ucraina

"Il leader della Repubblica popolare democratica di Corea ha ricevuto cinque droni kamikaze e un drone da ricognizione del tipo +Geran-25+ con decollo verticale", ha fatto sapere la Tass. Si tratta di doni militari altamente simbolici in un contesto di timori occidentali riguardo a un possibile accordo per la fornitura di armi e munizioni nordcoreane di cui Mosca ha bisogno per la sua offensiva in Ucraina. Mercoledì, durante uno scambio al cosmodromo di Vostochny, Vladimir Putin e Kim hanno manifestato la loro vicinanza, mentre il presidente russo ha evocato "prospettive" di cooperazione militare nonostante le sanzioni internazionali contro Pyongyang a causa dei suoi programmi nucleari e di sviluppo missilistico. Nel corso del loro incontro, i due leader si sono donati un fucile, anche in questo caso si tratta di doni dal valore simbolico.

La visita di Kim Jong-Un in Russia

Il Cremlino ha assicurato che durante l'incontro con Putin a Vostochny non è stato firmato "nessun accordo", senza però rassicurare l'Occidente. "Il governatore (Oleg Kojemiako) ha offerto a Kim Jong Un un set di protezioni antiproiettile" e "indumenti speciali non rilevabili dalle telecamere termiche", hanno dichiarato i servizi regionali alla Tass. Ieri sera il leader nordcoreano ha assistito al balletto della Bella Addormentata di Cajkovskij al Teatro Mariinsky di Vladivostok. L'ambasciatore russo in Corea del Nord, Alexander Matsegora, aveva detto in precedenza che Kim aveva espresso il desiderio di assistere allo spettacolo perché "è molto appassionato di arte". Oggi ha incontrato gli studenti nordcoreani dell'Università Federale dell'Estremo Oriente nel campus universitario di Vladivostok. Durante la visita, Kim Jong Un ha ricevuto in dono da Alexander Kozlov, ministro russo dell'Ecologia, un dipinto intitolato "Isola Russky", con un'immagine in rilievo di quest'isola situata di fronte a Vladivostok e dove si trova una parte delle strutture dell'università. Sull'isola, Kim ha visitato anche l'Oceanarium, assistendo, secondo il fatto quotidiano, a uno spettacolo acquatico. L'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Kcna ha descritto l'atmosfera che si respirava nei giorni scorsi nella grande città dell'Estremo Oriente russo come "fervente e calorosa", "in un momento in cui si apre una nuova era di amicizia, solidarietà e cooperazione nella storia dello sviluppo delle relazioni tra la Rpdc e la Russia".