Russia, incontro Putin-Kim Jong-un: in corso i colloqui

Il presidente russo e il leader nordcoreano si sono incontrati al cosmodromo di Vostochny, nell’Estremo Oriente russo, dove i due leader hanno avuto una breve conversazione prima di iniziare i negoziati. Putin ha detto che durante i colloqui verranno discussi "tutti i temi", e quindi anche la cooperazione in campo militare. E ha garantito: “Aiuteremo Pyongyang a costruire satelliti”

Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un si sono incontrati al cosmodromo di Vostochny, in Russia. Al momento sono in corso i colloqui tra i due e le rispettive delegazioni. Alcune ore fa il treno del numero uno di Pyongyang era arrivato alla stazione ferroviaria del centro spaziale, nella regione dell'Amur, dell'Estremo Oriente russo. Nella struttura di lancio era già presente anche Putin. C’è stata subito una breve conversazione tra i due. Poi sono iniziati i negoziati nel formato esteso e, presumibilmente, un incontro privato. Secondo Kim, il faccia a faccia odierno contribuirà ad "elevare ad un nuovo livello" le relazioni tra i due Paesi.

L’arrivo di Kim

Il treno del leader nordcoreano si è fermato vicino all'edificio di prova e assemblaggio del centro spaziale. Kim e la sua delegazione sono scesi dal treno e hanno camminato su un tappeto rosso davanti alle guardie d'onore, che portavano le bandiere delle due nazioni. Kim è stato accolto dal ministro delle Risorse naturali Alexander Kozlov e dal capo del Dipartimento del Protocollo di Stato del Ministero degli Esteri russo, Igor Bogdashov. Il presidente russo è arrivato questa mattina a Vostochny dalla regione di Primorye, dove ha partecipato al Forum economico orientale. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto in precedenza - scrive la Tass - che i colloqui si concentreranno principalmente sulla cooperazione bilaterale, compresi i legami commerciali ed economici e gli scambi culturali. Oltre a ciò - aggiunge - i leader avranno un ampio scambio di opinioni sulla situazione nella regione e sugli affari internazionali in generale.

Putin: “Aiuteremo Pyongyang a costruire satelliti”

La Russia aiuterà la Corea del Nord a sviluppare il suo programma per la messa in orbita di satelliti, ha detto Putin incontrando Kim. E ha aggiunto che durante i colloqui con il leader nordcoreano Kim Jong-un al cosmodromo di Vostochny verranno discussi "tutti i temi", e quindi anche la cooperazione in campo militare.

Kim: "Siamo con la Russia contro l’imperialismo”

Kim Jong-un ha invece detto che la Corea del Nord sostiene tutte le decisioni delle autorità russe e intende rimanere al fianco di Mosca per "combattere contro l’imperialismo". Ha quindi aggiunto che Mosca "si è alzata in piedi per difendere la sua sovranità e sicurezza opponendosi alle forze egemoniche".