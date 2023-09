Guerra Ucraina Russia, Kiev: gruppi di droni russi verso il sud. LIVE

Le forze di occupazione russe hanno lanciato diversi gruppi di droni d'attacco in tutta l'Ucraina e in particolare verso le regioni meridionali. Sono stati abbattuti 22 droni russi Shahed-136/131 nella zona di Odessa. Lo riferisce l'Aeronautica Militare dell'Ucraina. I droni sono stati lanciati dall'area del campo di addestramento di Chauda (Crimea) e da Primorsko-Akhtarsk in Russia. Gli Usa invieranno per la prima volta all'Ucraina - secondo indiscrezioni di stampa - le controverse munizioni perforanti contenenti uranio impoverito, mandate finora solo da Londra. Da Mosca intanto Medvedev accusa Biden, Macron e Meloni di essere "complici diretti" dei nazisti. La fondazione Nobel, dopo le proteste. revoca l'invito agli ambasciatori russo, iraniano e bielorusso per la cerimonia di premiazione. Kiev esulta: "Una vittoria dell'umanesimo".





