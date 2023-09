Nancy Pelosi a Sky TG24: "Repubblicani supportano chi parla di paura"

"Abbiamo un presidente degli Stati Uniti di cui siamo molto orgogliosi e siamo onorati di rieleggerlo. Se non lo dicessimo direbbero: Perché non supportate il vostro stesso presidente, non siete orgogliosi di quello che ha fatto? E noi siamo molto orgogliosi. Per quanto riguarda i repubblicani e chi scelgono come candidato penso che chi guarda all'America dovrebbe dare un giudizio sul partito repubblicano e quali sono le loro idee, come sono crollate, il fatto che supportano qualcuno che parla di paura invece che di speranza. Di fatto il partito repubblicano sta portando avanti un culto di un delinquente più che un culto della personalità". Così la Speaker della Camera Nancy Pelosi, riferendosi a Donald Trump, intervistata ai microfoni di Sky TG24 da Maria Latella parlando delle elezioni Usa 2024.

"E' una persona incriminata - ha aggiunto Pelosi - ed è un pericolo per la nostra democrazia. Dobbiamo vincere queste elezioni, e lo faremo non parlando di lui ma parlando del futuro e di ciò che dobbiamo fare, in particolare per soddisfare le esigenze delle famiglie che lavorano".