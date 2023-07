Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 11 luglio. LIVE

Save the Children, l'organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro, ha ribadito il suo appello affinché tutte le parti in conflitto pongano fine all'uso delle munizioni a grappolo, dopo che l'annuncio di venerdì degli aiuti militari statunitensi all'Ucraina ha riportato l'attenzione su queste armi esplosive. "Save the Children chiede da tempo alle parti in guerra di porre fine all'uso delle munizioni a grappolo nel conflitto in Ucraina e in tutto il mondo", ha dichiarato Christy Gleason, vicepresidente di Policy, Advocacy e Campagne di Save the Children Usa.