Un americano è stato ucciso in un attacco della Russia in Ucraina. Lo riporta la Cnn. Si tratta di Nicholas Maime, un soldato in pensione delle forze speciali dell'esercito americano che aveva servito per oltre 20 anni. L'ex militare si trovava in un edificio a Bakhmut colpito dal fuoco dell'artiglieria di Mosca, ha detto il tenente colonnello in pensione Perry Blackburn. La notizia della morte di un americano era stata data ieri dal leader dei mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin, ma la Casa Bianca non aveva confermato.

Le forze ucraine hanno ripreso 20 chilometri quadrati dalle forze russe a nord e a sud di Bakhmut, mentre le truppe di Mosca hanno continuato ad avanzare nella città stessa. Lo ha riferito la viceministra della Difesa ucraina Hanna Malyar. "In pochi giorni, le nostre truppe hanno liberato dal nemico circa 20 chilometri quadrati a nord e a sud della periferia di Bakhmut. Allo stesso tempo, il nemico sta avanzando un po' nella stessa Bakhmut, distruggendo completamente la città con l'artiglieria", ha affermato.