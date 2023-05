Ucraina, detriti attacco aereo provocano incendi a Kiev

La caduta di detriti a seguito dell'attacco aereo di stanotte su Kiev ha provocato incendi nella capitale ucraina. Lo riferiscono le autorità locali, spiegando che i detriti sono caduti nei distretti di Darnytsia, Desna e Dnipro, sulla riva sinistra del fiume. Nel frattempo, l'allarme aereo è rientrato sulla città. "A causa della caduta di detriti, un edificio non residenziale ha preso fuoco nel distretto di Desna", ha riferito Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare di Kiev. "Incendio in una cooperativa di garage a causa della caduta di detriti nel distretto di Darnytsia. Nella stessa zona sono caduti detriti in più punti", ha scritto il sindaco Vitaly Klitschko, sottolineando che "al momento non ci sono vittime nei luoghi della caduta di detriti".