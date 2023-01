Una cinquantina gli attacchi missilistici in diverse regioni. Bombe a grappolo a Zaporizhzhia. La guerra in Ucraina si combatte anche con le armi della propaganda. Il terreno di scontro stavolta è un presunto raid russo contro un insediamento di truppe nemiche a Kramatorsk. Un attacco con risultati sensazionali, secondo Mosca, che ha rivendicato di aver ucciso in un colpo solo ben 600 soldati, per vendicare il blitz di Kiev alla caserma di Makiivka la notte di capodanno. Niente di più falso, è stata invece la replica delle forze armate ucraine. La finta tregua del Natale ortodosso ordinata da Vladimir Putin si è chiusa così com'era cominciata. Dopo la mezzanotte, ora in cui le truppe di occupazione hanno riaperto ufficialmente le ostilità, sono ripresi i bombardamenti sulle zone più calde del conflitto.