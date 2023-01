Ucraina: esplode gasdotto nel Lugansk, colpite 13 mila utenze

Un'esplosione ha sventrato un tratto di un gasdotto nei pressi della città di Lutugino, nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Lugansk, e ha causato l'interruzione dell'approvvigionamento per 13 mila utenze. Lo riferiscono, secondo l'agenzia Tass, le autorità filorusse della regione ucraina, in larga parte controllata dalle truppe di Mosca. Secondo il governo separatista locale, l'incendio originato dall'esplosione è stato spento e il personale specializzato sta indagando le possibili cause della deflagrazione.