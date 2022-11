Gli Stati Uniti, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal che ha citato come fonti funzionari americani, sono vicini a un accordo per l'acquisto da Seul di 100 mila proiettili di artiglieria da 155 mm che sarebbero poi consegnati all'Ucraina. "Per sopperire alla carenza di scorte di munizioni da 155 mm negli Stati Uniti, sono in corso trattative tra gli Stati Uniti e una società (sudcoreana) per l'esportazione di munizioni", ha dichiarato il ministero della Difesa di Seul. "Questo viene fatto con la premessa che gli Stati Uniti saranno l'utilizzatore finale", ha aggiunto il ministero secondo il quale "la politica della Corea del Sud di non fornire armi letali all'Ucraina rimane invariata". Washington è il principale alleato di Seul in materia di sicurezza e ha dislocato nel Paese circa 27 mila truppe per aiutarlo a proteggersi dalla Corea del Nord. L'Iran annuncia lo sviluppo del primo missile ipersonico