Zelensky: se Russia fa saltare diga Kakhovka dichiara guerra al mondo

Qualsiasi tentativo delle forze russe di far saltare in aria la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, inondando il territorio ucraino e prosciugando la centrale nucleare di Zaporizhzhia, significherà che Mosca sta "dichiarando guerra al mondo intero": lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky, come riporta il Kyiv Independent. Secondo gli analisti militari la Russia potrebbe cercare di demolire l'impianto per coprire il suo ritiro e "impedire alle forze ucraine di inseguire le forze russe in profondità nell'oblast di Kherson". La centrale è al centro nelle ultime settimane di scambi di accuse di attacchi tra Mosca e Kiev (UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SUL CONFLITTO).