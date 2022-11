"Considero prioritario lavorare per rafforzare l'Alleanza nel suo complesso con un forte pilastro che deve essere anche europeo con l'obiettivo di renderla ancora più forte e capace di rispondere alle minacce da ogni direzione" ha dichiarato il presidente del Consiglio dopo l'incontro con il segretario generale ascolta articolo Condividi

Si sono salutati con una lunga stretta di mano il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. In programma tra i due un incontro a Palazzo Chigi, nel quale è stata affrontata la centralità del ruolo dell’Alleanza. "Confermo l'impegno dell'Italia nei confronti della Nato e delle sfide comuni che l'Alleanza si trova ad affrontare in questo momento delicato" ha detto la premier italiana. "Considero prioritario lavorare per rafforzare l'Alleanza nel suo complesso con un forte pilastro che deve essere anche europeo con l'obiettivo di renderla ancora più forte e capace di rispondere alle minacce da ogni direzione" ha proseguito (GUERRA IN UCRAINA: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

Il sostegno italiano all’Ucraina approfondimento Serbia, truppe al confine con il Kosovo: Nato preoccupata "Le dimensioni transatlantica ed europea sono ovviamente entrambe fondamentali per la nostra sicurezza: l'alleanza è indispensabile per la sicurezza e la prosperità delle nostre nazioni, senza sicurezza non c'è e non ci può essere crescita" ha poi detto il presidente del Consiglio. "La coesione politica dell'alleanza e il nostro impegno fermo a sostegno della causa ucraina sono dal nostro punti di vista la risposta migliore che gli alleati della Nato possano dare in termine di determinazione a rimanere uniti a difendere la sicurezza euroatlantica". ha proseguito Meloni, aggiungendo: "Dobbiamo insieme difendere i comuni valori della nostra identità occidentale, è quello che siamo impegnati a fare".

Stoltenberg: se russi via da Kherson altra vittoria per Kiev approfondimento Usa, accelerati i piani per aggiornare le armi nucleari in Europa "Primo ministro Meloni, cara Giorgia, grazie per avermi dato il benvenuto a Roma, è sempre bello tornare qui, e molte congratulazioni per il tuo incarico di primo ministro dell'Italia". Ha esordito così Stoltenberg, nella sua dichiarazione al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. Il segretario della Nato ha poi parlato della situazione in Ucraina. "Se i russi abbandoneranno Kherson sarà un'altra vittoria per l'Ucraina". "Le forze di Kiev sono riuscite a respingere i russi e liberare intere quote del territorio ucraino. Una possibilità aperta grazie al coraggio degli ucraini, noi abbiamo fornito un sostegno senza precedenti all'Ucraina, anche grazie all'Italia: questo sostegno sta facendo la differenza", ha aggiunto Stoltenberg.