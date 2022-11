1/9 ©Ansa

Cresce la tensione tra Kosovo e Serbia. L’1 novembre è entrata in vigore la nuova normativa sull'obbligo della reimmatricolazione delle auto con targa serba, che va sostituita con quella kosovara recante il simbolo RKS. Il provvedimento, strutturato in quattro tappe, prevede come termine ultimo e tassativo per il cambio di targa il 21 aprile prossimo, dopo il quale le auto con targa serba non potranno più circolare sul territorio del Kosovo

