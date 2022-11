Guerra Ucraina, Kiev vieta luci di Natale per risparmiare elettricità

Economia

Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, l'Unione europea è stata il principale importatore di combustibili fossili da Mosca, per un controvalore di 85 miliardi di euro. A fare i calcoli è il Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea), nato in Finlandia nel 2019. Secondo il Crea, i guadagni complessivi di Mosca dalle esportazioni di petrolio, gas e carbone hanno raggiunto i 158 miliardi di euro da febbraio ad agosto, rispetto ai 100 miliardi di euro che, secondo le stime, la guerra è costata al Cremlino