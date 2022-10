Se" i russi "vogliono negoziare, devono restituirci il nostro territorio. Devono ritirarsi" oltre "i confini internazionalmente riconosciuti del 1991. Poi diremo in cosa formato e con chi siamo pronti a parlare. Per parlare, dobbiamo tornare al momento in cui i nostri Stati hanno parlato, cioè prima della guerra, fino al 2014". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy in un'intervista alle tv canadesi Ctv e Cbc, ripresa da Unian. Meloni incontrerà Zelensky dopo giuramento nuovo esecutivo