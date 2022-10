Dopo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, anche gli

Stati Uniti respingono le accuse di Mosca rivolte a Kiev per la presunta preparazione di una "bomba sporca" da utilizzare contro le forze russe. Si tratta di una informazione "chiaramente falsa", ha detto la portavoce del Consiglio di Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson. "Il mondo non sarebbe ingenuo nel caso in cui si tentasse di utilizzare questa affermazione come pretesto per una escalation", afferma Watson in una nota. Ucraina, Tajani sente Kuleba: "L'Italia è contro l'invasione russa"