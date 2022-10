Guerra in Ucraina, Biden: "Russia non può cancellare Kiev dalle mappe"

"La stragrande maggioranza dei paesi ha votato per difendere la Carta delle Nazioni Unite e condannare il tentativo illegale della Russia di annettere con la forza il territorio ucraino". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, dopo il voto di condanna delle Nazioni Unite per le annessioni da parte di Mosca. "La posta in gioco di questo conflitto è chiara a tutti e il mondo ha inviato un messaggio chiaro: la Russia non può cancellare uno Stato sovrano dalla mappa. La Russia non può cambiare i confini con la forza. La Russia non può impadronirsi del territorio di un altro Paese", ha sottolineato Biden. (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).