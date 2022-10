L'account Twitter di Rt (nuova denominazione della Tv Russia Today) è stato oscurata in seguito a un ricorso legale. Telefonata Tajani-Blinken: "Continua il sostegno a Kiev dell'Italia". Mosca respinge le accuse sulle forniture di droni dall'Iran. Gli Usa: "Non entreranno in guerra con la Russia".

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier è arrivato in treno nella capitale ucraina. Incontrerà in serata il presidente Volodymyr Zelensky.La scorsa settimana, il viaggio del Presidente federale a Kiev era stato annullato con breve preavviso per motivi di sicurezza. La Russia intende sollevare oggi al Consiglio di Sicurezza Onu la sua accusa secondo cui l'Ucraina starebbe pianificando un attacco con "bombe sporche" ( COS'E' E COME FUNZIONA ) e ha esortato il segretario generale Guterres a fare tutto il possibile per "impedire che questo atroce crimine avvenga". "Considereremo l'uso delle bombe sporche da parte del regime di Kiev come un atto di terrorismo nucleare", ha scritto l'ambasciatore di Mosca alle Nazioni Unite Vassily Nebenzia in una lettera a Guterres e al Consiglio di sicurezza. Intanto gli Stati Uniti ribadiscono che sosterranno l'Ucraina ma non entreranno in guerra. Zelensky pressa Israele, 'basta rimanere neutrali'.