Palinsesto Sky 2025/2026, le serie tv, da Amadeus a Call My Agent

Da novembre 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva All Her Fault. Adattamento del bestseller di Andrea Mara e prodotto e interpretato da Sarah Snook (vincitrice di un Emmy e di due Golden Globe), nel primo ruolo tv dopo Succession, il thriller psicologico schiera anche Jake Lacy e Dakota Fanning. Marissa Irvine è convinta di andare a prendere il figlio Milo dopo un pomeriggio di gioco con un compagno della nuova scuola. Ma la donna che apre la porta non è né una madre che riconosce, né la tata. Non ha Milo. È il peggior incubo di un genitore

