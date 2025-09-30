Palinsesto Sky 2025/2026, le serie tv, da Amadeus a Call My Agent

Palinsesto Sky 2025/2026, la programmazione delle serie tv, da Amadeus a Call My Agent
Quella appena partita sarà una nuova stagione entusiasmante anche per le serie in arrivo su Sky e in streaming su NOW. La line-up dei prossimi mesi sarà infatti ricca di innumerevoli novità internazionali, di cult Sky Original attesissimi e di molti dei franchise più iconici e amati di sempre, da The Pitt a Suits LA, da Gomorra - Le origini a The Paper, e ancora da Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 a Euphoria e House of the Dragon