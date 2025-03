Call My Agent - Italia, iniziate le riprese della terza stagione

Tornerà prossimamente con sei nuovissimi episodi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, la serie Sky Original remake del cult Dix pour cent sul dietro le quinte dello showbusiness italiano. Tra le guest star di questa terza stagione, Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di Romanzo Criminale – La serie, Miriam Leone e Ficarra & Picone

Sono ufficialmente iniziate a Roma le riprese della terza stagione di Call My Agent - Italia, l'amatissima serie Sky Original che ci porta dietro le quinte del mondo dello spettacolo italiano. Questa nuova stagione, composta da sei episodi, sarà disponibile prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Tra le guest star che arricchiranno il cast di questa terza stagione, troviamo nomi di spicco come Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di Romanzo Criminale - La serie, Miriam Leone e il duo comico Ficarra & Picone.

Call My Agent - Italia è il remake italiano del cult francese Dix pour cent, che ha conquistato il pubblico con il suo sguardo ironico e divertente sul mondo degli agenti di spettacolo e delle loro star.