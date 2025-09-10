The Iris Affair, da ottobre su Sky e NOW. Il teaser

Una misteriosa tecnologia che potrebbe distruggere il mondo, una donna geniale in grado di risolvere l’enigma e una cospirazione ​internazionale che le dà la caccia. Dal creatore di Luther, un intenso tech thriller girato quasi interamente in Italia. Protagonisti Niamh Algar e Tom Hollander. Nel cast anche Maya Sansa

Una misteriosa tecnologia che potrebbe distruggere il mondo, una donna geniale in grado di risolvere l’enigma e una cospirazione internazionale che le dà la caccia. Sky svela oggi il teaser italiano di The Iris Affair, la nuova serie Sky Original inglese creata e diretta da Neil Cross, la mente dietro il successo dell'acclamata “Luther”, vincitrice del Golden Globe. La serie, che sarà disponibile da ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, vede protagonisti Niamh Algar (Mary & George, The Virtues) nel ruolo di Iris Nixon e il candidato all'Emmy Tom Hollander (The White Lotus, Feud: Capote vs. The Swans) in quello di Cameron Beck, e vede anche la partecipazione di Maya Sansa (Buongiorno, notte, Bella addormentata).

In otto episodi diretti da Terry McDonough (Breaking Bad, Better Call Saul) e Sarah O'Gorman (Un gentiluomo a Mosca, The Witcher), The Iris Affair è un tesissimo tech thriller dal production value assolutamente cinematografico, che vede due brillanti menti l'una contro l'altra, mentre si inseguono in un gioco mortale attraverso l'Italia e i suoi soleggiati paesaggi mozzafiato.