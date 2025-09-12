Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

TASK, il trailer del nuovo crime drama HBO con Mark Ruffalo e Tom Pelphrey

Serie TV
Foto di scena Courtesy of HBO

Dal creatore dell’acclamata “Omicidio a Easttown”, arriva un nuovo crime drama HBO in sette episodi che si mostra oggi nel trailer italiano appena rilasciato. Dal 12 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW 

Dal 12 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva TASK, un nuovo crime drama HBO in sette episodi che si mostra oggi nel trailer italiano appena rilasciato. Dal creatore dell’acclamata “Omicidio a Easttown” con Kate Winslet, Brad Ingelsby, protagonisti della serie sono il candidato all’Oscar e vincitore dell’Emmy Award Mark Ruffalo (Povere creature!, Un volto, due destini – I Know This Much Is True, The Avengers) e Tom Pelphrey (Ozark, Banshee - La città del male, Iron Fist).

 

Ambientata nella periferia operaia di Philadelphia, un agente dell'FBI (Mark Ruffalo) dirige una task force per porre fine a una serie di violente rapine compiute da un insospettabile padre di famiglia (Tom Pelphrey).

 

Accanto ai protagonisti Ruffalo e Pelphrey, nel cast anche Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox e Martha Plimpton.

 

TASK è creata, scritta e prodotta da Brad Ingelsby, anche showrunner della serie; registi e produttori esecutivi Jeremiah Zagar and Salli Richardson-Whitfield. Produttori esecutivi Mark Roybal e Paul Lee per wiip, Mark Ruffalo, David Crockett e Ron Schmidt. Co-produttori esecutivi Nicole Jordan-Webber e Jeremy Yaches per Public Record.    

Approfondimento

Mark Ruffalo fa un appello per Gaza: “Trump fai qualcosa"
Dal 12 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva TASK, un nuovo crime drama HBO in sette episodi che si mostra oggi nel trailer italiano appena rilasciato

Spettacolo: Ultime notizie

XF25, Delia Buglisi con la sua “Sakura” di Rosalìa conquista i giudici

TV Show sky uno

Al via X Factor 2025 tra conferme e novità per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, ecco...

Un documento inedito svela le 15 canzoni preferite di David Bowie

Musica

L'elenco, tratto da un documento intitolato "Promemoria per programma radiofonico - elenco...

Gorillaz, l'annuncio del nuovo album The Mountain e il tour europeo

Musica

Il nono album del collettivo guidato da Damon Albarn e Jamie Hewlett mescola lingue e culture...

"Tropea Film Festival" Presidente di Giuria Abel Ferrara

Cinema

Dal 14 al 20 settembre arriva la terza edizione del "Tropea Film Festival" con Presidente di...

Tommaso Paradiso, è uscita la nuova canzone Lasciamene un po'

Musica

Tommaso Paradiso ha pubblicato il nuovo brano Lasciamone un po’ scrivendo sul suo profilo...

Spettacolo: Per te