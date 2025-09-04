The Paper, confermata la stagione 2 della serie spin-off di The Office

Come rilanciato da Variety, The Paper avrà una seconda stagione. Nel cast anche Sabrina Impacciatore nel ruolo di Esmeralda Grand. Al momento nessuna notizia sulla data di uscita dei nuovi episodi della serie spin-off di The Office

Alla vigilia del suo debutto, avvenuto giovedì 4 settembre su Peacock, NBC Universal ha annunciato il rinnovo di The Paper, la serie spin-off di The Office. Nel cast anche Sabrina Impacciatore nel ruolo di Esmeralda Grand. Intervistata da Variety Australia, l’attrice ha dichiarato: “Lo spirito di questo show è che le cose sembrano accadere in quel preciso momento”.

the paper, annunciata la seconda stagione The Paper, nata come spin-off di The Office con Steve Carell nel ruolo di Michael Scott, avrà una seconda stagione. Come rivelato da Variety, la serie tv proseguirà con nuovi episodi, il co-creatore Greg Daniels sarebbe già al lavoro alla nuova stagione. Nel cast Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Young e Oscar Nunez, quest’ultimo interprete di Oscar Martinez anche nella serie con Steve Carell. Prima dell’annuncio del rinnovo, Greg Daniels aveva raccontato a Variety: "Abbiamo parlato delle storie per una possibile seconda stagione, e sarà interessante vedere cosa ne penserà il pubblico. Abbiamo ricevuto davvero ottimi feedback da persone all'interno dell'azienda, giornalisti e amici, ma non si sa mai cosa ne penserà il mondo più ampio dei fan di The Office". Approfondimento The Paper, data uscita e cosa sapere su serie spin-off di The Office

Intervistata da Variety Australia, Sabrina Impacciatore ha raccontato: “Credevo davvero di essere in un ufficio. Credevo davvero che queste persone fossero miei colleghi... lo spirito di questo show è che le cose sembrano accadere in quel preciso momento. Ma c’è anche molta improvvisazione. Naturalmente seguiamo i copioni, che sono straordinari”. L’attrice ha anche rivelato di aver visto The Office poco prima dell’audizione per la serie tv: "Ero davvero impressionata perché sembrava una serie strana, qualcosa di diverso da ciò che avevo visto fino a quel momento e il livello di recitazione era così alto e quello di scrittura così brillante. Ho pensato di non potercela fare”. Questa la sinossi ufficiale pubblicata da Peacock sul suo canale YouTube: “La troupe del documentario che ha immortalato la filiale di Scranton della Dunder Mifflin nella serie vincitrice di un Emmy Award The Office trova un nuovo soggetto quando scopre uno storico giornale del Midwest e il suo editore che cerca di farlo rivivere”. Approfondimento G20, tutto sull'action thriller con Viola Davis e Sabrina Impacciatore