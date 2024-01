Emmy, Sabrina Impacciatore e la coscia di pollo in hotel

Sabrina Impacciatore è la star italiana che era candidata agli Emmy per il suo ruolo nella serie televisiva The White Lotus, assieme alla collega Simona Tabasco nella categoria "attrice non protagonista" (entrambe sono state battute da Jennifer Coolidge , al secondo premio di fila). Impacciatore ha raccontato sia sui social che sul tappeto rosso le sue rocambolesche vicissitudini del pre-cerimonia. Protagonista di questa sua avventura è stato (anche) un pezzo di pollo, una coscia per l’esattezza... A raccontare tutto è stata l’attrice stessa, che ha condiviso sul suo profilo di Instagram un video in cui la vediamo in accappatoio bianco nella stanza dell’hotel di Beverly Hills dove alloggiava, intenta a mangiare una coscia di pollo mentre dietro di lei si intravede un uomo. Si tratta del suo salvatore, il deus ex machina che è riuscito a salvarle l’abito (e dunque la situazione, permettendole di partecipare in pompa magna alla cerimonia esclusiva). Si tratta di un sarto di nazionalità messicana, come lei stessa ha specificato nella didascalia a corredo del video, che le ha sistemato la veste problematica. In fondo a questo articolo potete guardare il video condiviso da Sabrina Impacciatore in queste ore sul suo profilo di Instagram.

approfondimento Impacciatore e Tabasco, le attrici italiane in corsa per un Emmy

“Beverly Hills, 21:02. The Night Before. Il solito momento thriller nella mia vita”, così inizia la didascalia a corredo del video pubblicato da Impacciatore. “Dopo 26 ore di volo con 10 ore di fuso orario, finalmente la prova del mio bellissimo abito: ed è PANICO”, prosegue la star, che subito spiega di non essere riuscita a provare prima il look che avrebbe dovuto sfoggiare alla cerimonia di premiazione degli Emmy. “(Non ero riuscita a provarlo prima) Ansia insostenibile. E come gli uccellini di Cenerentola, vola da me a salvarmi la vita un sarto messicano. E una coscia di pollo. Buonanotte Los Angeles”, queste le parole con cui l’interprete del personaggio di Valentina della seconda stagione di The White Lotus ha concluso il suo messaggio social.

Il riferimento alle favole



Quando Sabrina Impacciatore, provando per la prima volta l’abito, ha notato che questo necessitava di alcune modifiche, è entrata nel panico.

Momenti di grande ansia come solo eventi importanti come la cerimonia degli Emmy Awards possono provocare... Una parentesi ansiogena che sembra proprio da “schema di Propp”, per citare lo schema applicato alle favole russe (ma valido più o meno per qualsiasi narrazione del mondo occidentale) che descrive la struttura tipica di favole e fiabe.

Proprio come le protagoniste delle fiabe si ritrovano sempre in un momento di grande crisi - parentesi necessaria per preparare terreno fertile su cui un happy ending con i fiocchi possa ben attecchire - anche Sabrina Impacciatore è stata colta da un momento di grande sconforto. E mentre in Cenerentola è la fata che riesce a sistemare il look della principessa, servendosi del tocco magico della bacchetta, qui il deus ex machina (per tirare in ballo l’espressione di un altro tipo di narrazione, ossia quella del teatro greco) è un sarto.

Impacciatore presenta l’artigiano come un sarto di nazionalità messicana che, come intravediamo nel suo video, le sistema il vestito con gli attrezzi del mestiere. Mentre la star mangia una coscia di pollo con un’espressione in viso tra la disperazione, la rassegnazione e lo sconforto, il professionista sistema non solo l’abito ma anche la situazione. E senza nemmeno il bisogno di utilizzare una bacchetta magica.

“E come gli uccellini di Cenerentola, vola da me a salvarmi la vita un sarto messicano”, scrive l’attrice, con chiari riferimenti alle fiabe tradizionali adattate sul grande schermo dalla Disney.