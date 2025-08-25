Netflix, categoria Astrologia consiglia film e serie in base ai segni

Da giovedì 21 agosto, Netflix ha lanciato un nuovo servizio, chiamato La tua Watchlist per segno zodiacale, che consiglia film e serie tv in base ai segni zodiacali degli utenti. L’iniziativa della piattaforma di streaming intende personalizzare l’esperienza di visione degli abbonati, che finora ricevevano suggerimenti sui contenuti in base agli algoritmi tradizionali. Ora, il nuovo metodo potrebbe dar vita a un'inedita connessione tra la natura dei film e delle serie tv da un lato, e i tratti della personalità e la psicologia degli utenti dall’altro. Non solo dati di visione, quindi, ma anche la riscoperta di un elemento più umano, che da sempre incuriosisce le persone e che, negli ultimi anni, ha vissuto una significativa rinascita soprattutto tra i giovani. Inoltre, l’opzione consente di facilitare la scelta degli utenti tra le centinaia di titoli disponibili. L’abbondante quantità di contenuti, infatti, rischia spesso di generare una forte indecisione tra coloro che stringono il telecomando tra le mani.