Netflix, categoria Astrologia consiglia film e serie in base ai segni

Netflix lancia la nuova categoria Astrologia, serie tv e film consigliati in base ai segniSerie TV
Il nuovo metodo potrebbe connettere i contenuti da un lato e i tratti della personalità e la psicologia degli utenti dall’altro
Da giovedì 21 agosto, Netflix ha lanciato un nuovo servizio, chiamato La tua Watchlist per segno zodiacale, che consiglia film e serie tv in base ai segni zodiacali degli utenti. L’iniziativa della piattaforma di streaming intende personalizzare l’esperienza di visione degli abbonati, che finora ricevevano suggerimenti sui contenuti in base agli algoritmi tradizionali. Ora, il nuovo metodo potrebbe dar vita a un'inedita connessione tra la natura dei film e delle serie tv da un lato, e i tratti della personalità e la psicologia degli utenti dall’altro. Non solo dati di visione, quindi, ma anche la riscoperta di un elemento più umano, che da sempre incuriosisce le persone e che, negli ultimi anni, ha vissuto una significativa rinascita soprattutto tra i giovani. Inoltre, l’opzione consente di facilitare la scelta degli utenti tra le centinaia di titoli disponibili. L’abbondante quantità di contenuti, infatti, rischia spesso di generare una forte indecisione tra coloro che stringono il telecomando tra le mani.
DIMMI IL TUO SEGNO, E TI DIRÒ COSA GUARDARE
Tra i tanti suggerimenti “astrologici”, Netflix consiglia ai nati sotto il segno della Vergine, considerati sempre indaffarati, i contenuti legati alle caratteristiche della pianificazione, dell’efficienza e dell’attenzione ai dettagli, che sono quindi tradotti cinematograficamente nell’intraprendenza e nella commissione di grandi colpi e di rapine rinvenibili in serie tv come Animal Kingdom, La Casa di Carta e La regina degli scacchi e in film come Oppenheimer e Now You See Me – I maghi del crimine. Ai nati sotto il segno della Bilancia, che sarebbero riconducibili all’equilibrio tra amore e guerra, nonché alla diplomazia e all’adattabilità, la piattaforma di streaming suggerisce invece serie tv come Peaky Blinders e Ozark e film come Back In Action e Hit Man – Killer per caso. L’amore per il mistero dei nati sotto il segno dello Scorpione, solitamente considerati passionali e seducenti, fa propendere le loro scelte per serie tv come Mercoledì e You. Per i curiosi e ottimisti Sagittario, invece, sarebbero più adatti titoli di avventura come le serie tv Lost, One Piece e The Witcher e i film Damsel e Jurassic Park. Lo zodiaco prosegue con i nati sotto il segno del Capricorno, ai quali la piattaforma di streaming riconosce un interesse per le storie di business e suggerisce così la serie tv Hostage, The Diplomat e Dept. Q – Sezione casi irrisolti. Opposta, invece, l’impostazione per i nati sotto il segno dell’Acquario, considerati al contrario eccentrici e originali e, pertanto, amanti di titoli come Stranger Things e Venom: The Last Dance. Sognatori, invece, sono i nati sotto il segno dei Pesci, che potrebbero apprezzare film come A Star Is Born e la serie tv XO, Kitty. L’Ariete, amante del coraggio e della competizione, potrebbe invece sintonizzarsi su serie tv come Squid Game e il reality Love Is Blind, mentre l’anima della festa Toro potrebbe prediligere i film Nonnas, Mamma Mia! e La vita è un sogno. I Gemelli, amanti del divertimento, potrebbero invece scegliere gli show Bridgerton, Shameless e Sex and the City, mentre i sensibili nati sotto il segno del Cancro non potrebbero fare a meno di serie tv come Una mamma per amica, Ginny & Georgia e Grey’s Anatomy. L’oroscopo cinematografico si conclude con i Leone, considerati sicuri di sé e adatti a show come Emily in Paris e The Crown e a film come L’età dell’innocenza.
Approfondimento
Hostage, trama e cast della serie tv thriller su Netflix
©Webphoto
Mercoledì, cast della seconda stagione della serie tv con Jenna Ortega
Diretta da Tim Burton, con la partecipazione di Catherine Zeta-Jones, Emma Myers, Steve Buscemi e Lady Gaga in un cameo, sarà divisa in due parti. I primi quattro episodi arriveranno su Netflix mercoledì 6 agosto, mentre gli ultimi tre debutteranno il 3 settembre