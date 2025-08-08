Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Rita Ora, tutta la luce di “Joy” per Love Is Blind UK

Musica
Giuditta Avellina

Giuditta Avellina

©Getty

Il nuovo singolo di Rita Ora, scritto per la seconda stagione di Love Is Blind UK, è un inno alla pace interiore e alla forza emotiva. Un progetto speciale, fuori dagli schemi discografici, che parla direttamente al cuore degli spettatori.

A volte una canzone nasce non per scalare classifiche o trainare un album, ma per incastonarsi perfettamente in una storia. È quello che è successo con “Joy”, il nuovo singolo di Rita Ora, scritto e registrato per la seconda stagione di Love Is Blind UK su Netflix. Non è un’uscita qualunque: qui la popstar britannica di origini kosovare mette da parte il circuito tradizionale della discografia per regalare alla serie un brano su misura, pensato come colonna emotiva e non solo sonora.

Un progetto fuori album

“Joy” non farà parte del prossimo lavoro in studio di Rita Ora — attualmente in preparazione dopo l’uscita di You & I nel 2023 — ma vive come episodio a sé, legato unicamente alla serie. Una scelta che segna un’eccezione nella carriera dell’artista, abituata a lanciare singoli in sinergia con le sue uscite discografiche. Qui invece c’è una motivazione narrativa: accompagnare le storie e le emozioni di un reality che gioca tutto sulla connessione umana, sulla vulnerabilità e sulle scelte di cuore.

Il significato: un inno alla pace interiore

Secondo quanto rivelato dalla stessa Ora e dalla produzione di Love Is Blind UK, il brano è un “powerful anthem about finding inner peace” — un inno potente dedicato a chi cerca la propria serenità interiore. Un tema che attraversa strofe e ritornello, e che trova eco nella voce calda e dinamica della cantante, capace di passare dal sussurro all’apertura piena senza perdere intensità. “Joy” è luce, ma è anche resilienza: una dichiarazione che la felicità non è solo un’emozione passeggera, ma un traguardo consapevole.

Suono e atmosfera

Il brano si muove tra pop moderno e suggestioni soul, con arrangiamenti morbidi che lasciano respirare la melodia e mettono al centro la voce. La produzione, minimalista ma avvolgente, dialoga con il mood della serie: niente frenesia da dancefloor, ma un ritmo costante, quasi cinematografico, che accompagna immagini e parole senza sovrastarli. “Joy” sarà disponibile sulle principali piattaforme di streaming in concomitanza con la messa in onda della nuova stagione di Love Is Blind UK. Non è previsto un videoclip ufficiale e non ci sarà una campagna promozionale tradizionale: il brano vivrà e crescerà insieme alla serie, trovando il suo pubblico direttamente attraverso gli episodi e la condivisione social.

Un tassello nella narrazione di Rita Ora

Questo progetto conferma la versatilità di Rita Ora, capace di muoversi tra hit internazionali, progetti televisivi e iniziative speciali. “Joy” è un esercizio di stile diverso: meno fuochi d’artificio e più intimità, più connessione che esibizione. Un’uscita che mostra un lato personale dell’artista, capace di adattare la propria scrittura e la propria voce per raccontare una storia che non è la sua, ma che può essere di tutti.

Spettacolo: Ultime notizie

Lizzo contro la pubblicità “razzista” di Sydney Sweeney

Spettacolo

Lizzo risponde con ironia alla pubblicità controversa di American Eagle con Sydney Sweeney. Una...

Ed Sheeran, è uscito il singolo A Little More. Nel video Rupert Grint

Musica

Il brano anticipa l’album Play, in uscita il 12 settembre. Il videoclip segna la seconda...

Lazza infiamma Lecce: la possibile scaletta del live

Musica

Lazza arriva all’Oversound Music Festival di Lecce l’8 agosto portando l’energia del suo Locura...

Aspettando X Factor 2025, il karaoke dei giudici. Video

TV Show sky uno

Le lunghe attese durante le selezioni sono un’occasione troppo ghiotta, ed ecco le performance...

Rita Ora, tutta la luce di “Joy” per Love Is Blind UK

Musica

Il nuovo singolo di Rita Ora, scritto per la seconda stagione di Love Is Blind UK, è un inno alla...

Spettacolo: Per te