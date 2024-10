1/7 Photo by Anthony Harvey/Shutterstock

Tom Hardy torna a vestire i panni di Venom in Venom: The Last Dance. Salito alla ribalta nel 2010 grazie a Inception di Christopher Nolan, candidato all'Oscar per Revenant - Redivivo. Il suo Eddie Brock è un giornalista investigativo, "ospite" di Venom, un simbionte alieno che gli conferisce abilità sovrumane

Venom: The Last Dance, il trailer ufficiale dell'ultimo capitolo della saga con Tom Hardy