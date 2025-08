And Just Like That, chiude la serie sequel di Sex and the City

Lo showrunner Michael Patrick King annuncia la fine dello spin-off di Sex and the City. Il finale sarà diviso in due episodi e segnerà l’ultima rubrica di Carrie Bradshaw

l viaggio di Carrie Bradshaw e delle sue amiche sta per concludersi. And Just Like That, il sequel di Sex and the City, non avrà una quarta stagione. La serie si fermerà con la terza, attualmente in onda su Sky e disponibile in streaming su NOW. L’annuncio è arrivato direttamente dallo showrunner Michael Patrick King, che ha condiviso una nota ufficiale sul profilo Instagram della serie.

“E proprio così... questo racconto che fa parte dell’universo di Sex and the City sta volgendo al termine”, ha scritto King. “Mentre lavoravo all’ultimo episodio della terza stagione, mi è sembrato chiaro che questo potesse essere un ottimo punto in cui fermarsi”