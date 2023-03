Una mamma per amica, svelato il papà del figlio di Rory

Serie TV

Una mamma per amica, 20 anni dopo: i momenti indimenticabili

Il 5 ottobre 2000 fece il proprio esordio negli Stati Uniti “Gilmore Girls”, serie TV rapidamente divenuta tra le più amate del panorama americano e non solo. In Italia è stata proposta con il titolo di “Una mamma per amica”, dando peso al rapporto tra le due protagoniste, Lorelai e Rory Gilmore. In questo 2020 lo show festeggia i suoi 20 anni, con il pubblico che spera ancora in una nuova stagione

Svariati i momenti davvero memorabili di “Gilmore Girls”, da quelli romantici agli incredibilmente divertenti. Non mancano ovviamente all’appello scene o interi episodi drammatici, perché in fondo la vita è fatta di tante sfumature e questa serie prova a includerle tutte. Ecco i momenti indimenticabili per un vero fan della creatura di Amy Sherman-Palladino.

Tra gli scaffali del negozio di Taylor si è consumato uno dei momenti più dolci e romantici dello show. Si tratta del primo bacio di Rory, ovviamente datole da Dean, suo primo amore. Un vero e proprio spartiacque per la giovane, che lo ringrazia educatamente e scappa via.